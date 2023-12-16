Ümraniye'de jandarma'dan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu | Video
ÜMRANİYE'DE İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu düzenledi. Ümraniye'de bir depoda sahte içki imal edildiği bilgisini alan ekipler, 8 bin litre etil alkol ve 100 litre esans ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 kişi işlemlerin ardından adiliyeye sevk edildi.
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