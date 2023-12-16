Ümraniye'de jandarma'dan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu | Video 16.12.2023 | 12:39 ÜMRANİYE'DE İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu düzenledi. Ümraniye'de bir depoda sahte içki imal edildiği bilgisini alan ekipler, 8 bin litre etil alkol ve 100 litre esans ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 kişi işlemlerin ardından adiliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşan yılbaşını da fırsat bilerek, sahte içki tüketiminden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesi amacıyla, sahte alkol üreticisi, dağıtıcısı ve aracılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, bir şüphelinin sahte alkol imal ederek, restoranlara satış yaptığı bilgisini aldı.Yaklaşık 2 ay süren inceleme ve fiziki takip neticesinde, şüphelinin sahte alkolü Ümraniye'deki bir depoda imal ettiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda, 8 bin litre etil alkol ve 100 litre viski esansı ele geçirildi. Yakalanan O.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere, birçok sağlık sorununa, hatta can kaybına yol açabileceği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.