Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu: 37 kilo skunk ele geçirildi | Video
Ümraniye'de uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen bir araca yönelik düzenlenen operasyonda 37 kilogram skunk ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.
Gözaltına alınan M.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu: 37 kilo skunk ele geçirildi | Video 11.09.2025 | 15:37
00:45
Gaziantep'te kurşunlama olayları şüphelisi 6 şahıs yakalandı | Video 11.09.2025 | 14:34
03:18
Kocaeli'de terlik hırsızı kamerada: Eskiyi bıraktı, yeniyi götürdü | Video 11.09.2025 | 14:11
01:24
Edirne'de ailesine dehşeti yaşattı: 4 yaralı | Video 11.09.2025 | 13:30
04:14
03:48
Uyuyan bekçinin cep telefonunu böyle çaldı | Video 11.09.2025 | 12:47
01:34
Kayseri'de 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 11.09.2025 | 12:09
01:48
02:31
Bariyerlere çarpıp kaza yapan sürücü kazayı burnu kanamadan atlattı | Video 11.09.2025 | 11:00
06:22
Darbe alıp felç kalan sokak kedisi, fizyoterapi ile yürümeye başladı | Video 11.09.2025 | 10:53
01:30
Eşini sokak ortasında darbeden şüpheli adliyede | Video 11.09.2025 | 10:39
02:12
Gözüne kestirdiği saksıdaki çiçeği sökerek götürdü | Video 11.09.2025 | 10:29
03:30
00:33
Ekmek teknesi yanan tır sürücüsü gözyaşına boğuldu | Video 11.09.2025 | 09:40
00:20
2 ayrı otel çalışanlarının kavgasında 20 kişi gözaltına alındı | Video 11.09.2025 | 09:15
00:25
03:36
Ümraniye'de İETT otobüsüne otomobil çarptı: 1'i ağır 2 yaralı | Video 11.09.2025 | 09:13
00:31
SON DAKİKA: Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 11.09.2025 | 08:58
02:06
Alkollü sürücü ters yönden ilerleyerek, servis aracına çarptı | Video 11.09.2025 | 08:22
03:27
Avcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın 3 binaya sıçradı | Video 10.09.2025 | 16:30