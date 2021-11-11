Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:30
02:46
Bakırköy ve Bahçelievler'e dadanan kapkaççılar kamerada | Video 11.11.2021 | 12:53
02:58
02:17
Gaziantep’te bayrak sevgisi kameraya yansıyan küçük kız konuştu | Video 11.11.2021 | 12:53
00:49
Ankara'da uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin TL ceza 11.11.2021 | 12:34
05:05
200 bin TL’ye satışa koyulan Tofaş otomobil görenleri şaşırttı | Video 11.11.2021 | 11:46
01:20
06:05
00:10
Ünlü Modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti 11.11.2021 | 11:18
01:09
İzmir'de bir gecede 37 aracın lastikleri kesildi: O anlar kamerada | Video 11.11.2021 | 11:05
00:30
Yankesici, içinde 20 bin dolar olan çantayı böyle çaldı | Video 11.11.2021 | 10:48
01:48
Sokak ortasında ağabeyini böyle vurdu | Video 11.11.2021 | 10:08
13:43
01:15
Torbacı kadından basın mensubuna ilginç tepki: "Beni güzel çekin" | Video 11.11.2021 | 10:03
00:54
Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada | Video 11.11.2021 | 09:37
00:32
Caddede başıboş dolaşan at, trafiği tehlikeye düşürdü | Video 11.11.2021 | 09:37
00:19
06:24
04:56
İstanbul Zeytinburnu'nda 2 dakikalık 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada 11.11.2021 | 09:45
00:37
Malatya'da zincirleme kaza 6 yaralı 11.11.2021 | 09:04
Moda tasarımcısı Bahar Korçan İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
2016 yılında yumurtalık kanseri teşhisi konan Türkiye'nin başarılı moda tasarımcılarından olan Bahar Korçan'dan üzen haber geldi. Sinema filmlerine ve televizyon dizilerine kostüm tasarımcılığı da yapan usta moda tasarımcısı Bahar Korçan İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.