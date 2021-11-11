Ünlü Modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti

Moda tasarımcısı Bahar Korçan İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

2016 yılında yumurtalık kanseri teşhisi konan Türkiye'nin başarılı moda tasarımcılarından olan Bahar Korçan'dan üzen haber geldi. Sinema filmlerine ve televizyon dizilerine kostüm tasarımcılığı da yapan usta moda tasarımcısı Bahar Korçan İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.