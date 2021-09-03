Video Yaşam Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten yeni paylaşım! Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman'ın setine geri döndü! | Video

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten yeni paylaşım! Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman'ın setine geri döndü! | Video

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten yeni paylaşım! Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman'ın setine geri döndü! | Video
03.09.2021 | 23:22

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Ünlü oyuncu Burak Özçivit’ten yeni paylaşım! Burak Özçivit, ’Kuruluş Osman’ın setine geri döndü! | Video 00:14
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ATV’nin fenomen dizisi ‘Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşımda daha bulundu. Osman Bey, karakterini canlandıran Burak Özçivit, yeni paylaşımında setten görüntülere yer verdi. Ünlü oyuncu yeni sezon çekimlerine başlandığını takipçilerine duyurdu. Dizide Bala Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özge Törer de görüntülerde yer aldı. Ekran önündeki performansıyla izleyicinin takdirini kazanan Özçivit ve Törer, kamera arkası görüntüleriyle kendilerine yine hayran bıraktı. İşte Burak Özçivit’in o paylaşımı…

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