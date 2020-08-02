Ünlü Oyuncu Cem Davran'ın annesi ile duygusal paylaşımı gözleri yaşarttı | Video
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Ünlü Oyuncu Cem Davran'ın annesi ile beraber çekip paylaştığı duygusal video sosyal medyada olay oldu! Ünlü Oyuncu Cem Davran, gözleri yaşartan o duygusal anları "Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor" notu ile Instagram hesabından paylaştı.