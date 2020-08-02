Video Yaşam Ünlü Oyuncu Cem Davran'ın annesi ile duygusal paylaşımı gözleri yaşarttı | Video

Ünlü Oyuncu Cem Davran'ın annesi ile duygusal paylaşımı gözleri yaşarttı | Video

Ünlü Oyuncu Cem Davran'ın annesi ile duygusal paylaşımı gözleri yaşarttı | Video
02.08.2020 | 11:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ünlü Oyuncu Cem Davran'ın annesi ile duygusal paylaşımı gözleri yaşarttı | Video 00:17
Ünlü Oyuncu Cem Davran'ın annesi ile duygusal paylaşımı gözleri yaşarttı | Video 02.08.2020 | 11:39
İzmir Çeşme'de adeta ölüme davetiye çıkartan çılgın parti kamerada | Video 01:25
İzmir Çeşme'de adeta ölüme davetiye çıkartan çılgın parti kamerada | Video 02.08.2020 | 10:41
Adana'da 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın sebebi duyanları şoke etti | Video 00:17
Adana'da 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın sebebi duyanları şoke etti | Video 02.08.2020 | 10:46
İzmir Ilıca Plajı'nda çok konuşulacak şok görüntüler | Video 01:39
İzmir Ilıca Plajı'nda çok konuşulacak şok görüntüler | Video 02.08.2020 | 10:42
İstanbul Bakırköy'de denizde ceset bulundu | Video 04:09
İstanbul Bakırköy'de denizde ceset bulundu | Video 02.08.2020 | 10:00
Son Dakika Haberi: İstanbul'da eğlence adı altında skandal görüntüler | Video 01:48
Son Dakika Haberi: İstanbul'da eğlence adı altında skandal görüntüler | Video 02.08.2020 | 10:17
Son Dakika Haberi: Kafa atarak karısını bayıltan koca kamerada! Osmaniye'de sokak ortasında kadına şiddet skandalı | Video 00:17
Son Dakika Haberi: Kafa atarak karısını bayıltan koca kamerada! Osmaniye'de sokak ortasında kadına şiddet skandalı | Video 02.08.2020 | 09:38
Sinop'ta valilik konutu arkasında ateş eden 2 kişi yakalandı, 1'i aranıyor | Video 01:04
Sinop'ta valilik konutu arkasında ateş eden 2 kişi yakalandı, 1'i aranıyor | Video 02.08.2020 | 09:01
Sinop'ta bulunan 10 kilometrelik esrarengiz tünelin ucu nereye çıkıyor? | Video 02:51
Sinop'ta bulunan 10 kilometrelik esrarengiz tünelin ucu nereye çıkıyor? | Video 02.08.2020 | 08:51
'Namazım kaçıyor' dedi A Haber canlı yayınını terk etti! Sosyal medyaya damga vuran çocuk | Video 00:57
'Namazım kaçıyor' dedi A Haber canlı yayınını terk etti! Sosyal medyaya damga vuran çocuk | Video 01.08.2020 | 23:09
Yamaç paraşütçülerini izleyen vatandaşın kamera arkası konuşmaları güldürdü | Video 01:04
Yamaç paraşütçülerini izleyen vatandaşın kamera arkası konuşmaları güldürdü | Video 01.08.2020 | 20:39
Arabalı feribotta sıra bekleyen yolcuların sıra kavgası kamerada! 00:44
Arabalı feribotta sıra bekleyen yolcuların sıra kavgası kamerada! 01.08.2020 | 20:00
Küçücük çocuğa zorla sigara içirdi! Olay video büyük tepki aldı | Video 00:15
Küçücük çocuğa zorla sigara içirdi! Olay video büyük tepki aldı | Video 01.08.2020 | 18:31
Samsun'da kurbanlık boğanın park halindeki aracın üstünden geçtiği anlar olay oldu | Video 00:39
Samsun'da kurbanlık boğanın park halindeki aracın üstünden geçtiği anlar olay oldu | Video 01.08.2020 | 17:00
Songül Karlı'dan flaş Müge Anlı açıklaması! Her şeyi canlı yayında... | Video 01:32
Songül Karlı'dan flaş Müge Anlı açıklaması! Her şeyi canlı yayında... | Video 01.08.2020 | 16:03
İstanbul Ataşehir'de kasapta kıyma çekme sırası kavgası | Video 00:30
İstanbul Ataşehir'de kasapta kıyma çekme sırası kavgası | Video 01.08.2020 | 15:30
Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin: Benim canım yavrum öyle güzel kokardı ki.... | Video 01:11
Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin: Benim canım yavrum öyle güzel kokardı ki.... | Video 01.08.2020 | 15:15
İBB'den kurban kesim skandalı! İBB'nin kasapları kesimi bırakıp kaçtı | Video 05:41
İBB'den kurban kesim skandalı! İBB'nin kasapları kesimi bırakıp kaçtı | Video 01.08.2020 | 14:10
Son Dakika Haberi: İBB'den kurban kesim skandalı! İBB'nin kasapları... | Video 10:52
Son Dakika Haberi: İBB'den kurban kesim skandalı! İBB'nin kasapları... | Video 01.08.2020 | 13:41
Son Dakika: Dikkat çeken kurban manzaraları: Her yerde kestiler! | Video 00:39
Son Dakika: Dikkat çeken kurban manzaraları: Her yerde kestiler! | Video 01.08.2020 | 12:13

Ünlü Oyuncu Cem Davran'ın annesi ile beraber çekip paylaştığı duygusal video sosyal medyada olay oldu! Ünlü Oyuncu Cem Davran, gözleri yaşartan o duygusal anları "Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor" notu ile Instagram hesabından paylaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA