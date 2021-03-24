Ünlü Oyuncu Kerem Bursin'in Instagram'dan paylaştığı Hande Erçel videosu sosyal medyada olay oldu | Video

Güzel oyuncu Hande Erçel, son dönemde oyunculuğundan çok özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor. Hande Erçel'in Murat Dalkılıç ile uzun soluklu ilişkisi sona erdikten sonra adı partneri Kerem Bürsin'le anılmaya başlamıştı. Bu iddiaları her seferinde yalanlayan Hande Erçel'in, kısa süre önce genç iş insanı Murat Akdoğan'a gönlünü kaptırdığı öne sürülmüştü. Tam mutluluğu buldu derken Hande Erçel, sevgilisinin babasının veto etmesi üzerine Murat Akdoğan ile ilişkisini bitirdi. Yaşanan bu sıcak gelişmenin ardından Kerem Bürsin'den sürpriz bir paylaşım geldi. Bürsin'in Erçel'i çekerek "Çok güzelsin" diye övgüler yağdırdığı video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı...