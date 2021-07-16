Video Yaşam Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı! | Video

Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı! | Video

Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı! | Video
16.07.2021 | 17:47

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Diriliş Ertuğrul dizisinde Ögeday karakterine hayat veren ünlü oyuncu Kaan Çakır, bir süre önce İstanbul'dan Bodrum'a taşındı. Bodrum'da hayatına devam eden ünlü oyuncu Çakır, burada bir restoran açtı. Kaan Çakır'ın açtığı restoranda bugün yangın çıktı. Yapılan incelemelerin ardından yangının elektrik kontağından başladığı tespit edildi. İşte ayrıntılar...

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