Ünlü sanatçı Songül Karlı’nın değişimi olay oldu! | Video

Geçtiğimiz aylarda balkon pozuyla magazin gündemine damga vuran ünlü şarkıcı Songül Karlı, yeni yaptırdığı estetikle adeta bambaşka biri oldu. Değişimiyle takipçilerin dikkatini toplayan Karlı, son dönemde Seda Sayan, şarkıcı Ceylan gibi isimlerle adeta yarışıyor...Estetik operasyonların yanı sıra bugün paylaştığı fotoğraflarda filtreyi abartan Songül Karlı sosyal medyada yine alay konusu oldu.