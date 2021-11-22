Video Yaşam Ünlü süpermarket şubesinde şok eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi | Video
Ünlü süpermarket şubesinde şok eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi | Video

Ünlü süpermarket şubesinde şok eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi | Video

22.11.2021 | 11:42

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Türkiye'nin en ünlü süpermarket zincirlerinden birinde şarküteri reyonunda dolaşan kedi, kavurma yedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.

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İddiaya göre, görüntüler Türkiye'nin ünlü süpermarket zincirinin Beylikdüzü şubesinde kaydedildi. Bir kedi, şarküteri ürünlerinin bulunduğu reyona girdi ve kavurmayı afiyetle yedi. Kedinin şarküteri reyonunda karnını doyurduğu anlarda hiçbir çalışanın olmaması ve bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde şarküteri reyonuna giren kedinin kavurmayı yemesi yer alıyor.

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