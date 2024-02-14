Video Yaşam Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü, onlarca kişi ölümden döndü | Video
Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü, onlarca kişi ölümden döndü | Video

Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü, onlarca kişi ölümden döndü | Video

14.02.2024 | 09:07

Ünlü bir zincir restoranın Afyonkarahisar’daki şubesinin asma tavanının çökmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

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Olay, Afyonkarahisar- İzmir karayolu Akören beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Köfteci Yusuf adıyla bilinen ve Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan restoranın asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. İçerde müşterilerin olduğu esnada yaşanan göçükte bazı müşteriler tavan parçalarının altında kaldı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yaralananları hastaneye kaldırdı. Can pazarının kurulduğu olayda 7'si hafif 11 kişi yaralandı. Olayın ardından zincir restoranın şubesi tamamen kapatıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerine incelemeleri sürerken tavanın nasıl çöktüğüyle ilgilide itfaiye ekipleri de detaylı bir çalışma yaptı.

Olay yerinden çekilen fotoğraflar ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

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