Video Yaşam Uşak'ta feci kaza! Otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı | Video

Uşak'ta feci kaza! Otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı | Video

Uşak'ta feci kaza! Otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı | Video
10.08.2021 | 08:41

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Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Uşak - Ankara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında Göğem Köyü kavşağında yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 30 kişi yaralandı.

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Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Uşak - Ankara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında Göğem Köyü kavşağında yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 30 kişi yaralandı.

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