Video Yaşam Üsküdar Sahili'ndeki atlı birlik denetimlerine turistlerden yoğun ilgi | Video

Üsküdar Sahili'ndeki atlı birlik denetimlerine turistlerden yoğun ilgi | Video

Üsküdar Sahili'ndeki atlı birlik denetimlerine turistlerden yoğun ilgi | Video
18.04.2021 | 14:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Iğdır'da pide kuyruğunda maske tartışması | Video 00:54
Iğdır'da pide kuyruğunda maske tartışması | Video 18.04.2021 | 15:09
Karşı yönden gelen traktör aracını biçti, kaza sonrası öldüresiye dayak yedi | Video 05:57
Karşı yönden gelen traktör aracını biçti, kaza sonrası öldüresiye dayak yedi | Video 18.04.2021 | 15:09
Üsküdar Sahili'ndeki atlı birlik denetimlerine turistlerden yoğun ilgi | Video 02:55
Üsküdar Sahili'ndeki atlı birlik denetimlerine turistlerden yoğun ilgi | Video 18.04.2021 | 14:26
İş yerini, böyle kundakladı. Önce camı kırdı, sonra ateşe verdi | Video 02:07
İş yerini, böyle kundakladı. Önce camı kırdı, sonra ateşe verdi | Video 18.04.2021 | 14:26
Mesafesiz eğlenenlere 86 bin liralık ceza | Video 00:22
Mesafesiz eğlenenlere 86 bin liralık ceza | Video 18.04.2021 | 13:39
Koronavirüsten ölen trafik polisi halkı böyle uyarmıştı | Video 02:37
Koronavirüsten ölen trafik polisi halkı böyle uyarmıştı | Video 18.04.2021 | 12:00
Ankara'nın renkli misafirlerinden mest eden görüntüler | Video 02:46
Ankara'nın renkli misafirlerinden mest eden görüntüler | Video 18.04.2021 | 11:33
Ortaköy’de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada | Video 04:45
Ortaköy’de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada | Video 18.04.2021 | 11:02
Araçtan çıkan kumandaya basan polis çıkan seslerle şaşkına döndü | Video 01:38
Araçtan çıkan kumandaya basan polis çıkan seslerle şaşkına döndü | Video 18.04.2021 | 11:33
Sancaktepe'de İETT şoföründen darp isyanı | Video 02:18
Sancaktepe'de İETT şoföründen darp isyanı | Video 18.04.2021 | 11:33
Kısıtlamayı ihlal edip kumar oynadılar! 79 bin lira ceza yediler | Video 00:46
Kısıtlamayı ihlal edip kumar oynadılar! 79 bin lira ceza yediler | Video 18.04.2021 | 11:03
İstanbul’da kaçak parfüm imalathanesine baskın kamerada | Video 01:39
İstanbul’da kaçak parfüm imalathanesine baskın kamerada | Video 18.04.2021 | 11:02
Cezadan kurtulmak için sandalyenin arkasına saklandı, ayaklarını kapatmayı unutunca yakayı ele verdi | Video 00:32
Cezadan kurtulmak için sandalyenin arkasına saklandı, ayaklarını kapatmayı unutunca yakayı ele verdi | Video 18.04.2021 | 11:02
Kendilerine polis süsü verip arama yaptıkları turistleri soydular | Video 01:19
Kendilerine polis süsü verip arama yaptıkları turistleri soydular | Video 18.04.2021 | 10:33
Kahraman yüzbaşı intihar etmek isteyen kızı böyle kurtardı | Video 01:54
Kahraman yüzbaşı intihar etmek isteyen kızı böyle kurtardı | Video 18.04.2021 | 10:26
Polisten kaçıp, bir evin bahçesinde yakalandı: Eve gidiyordum dedi | Video 03:08
Polisten kaçıp, bir evin bahçesinde yakalandı: "Eve gidiyordum" dedi | Video 18.04.2021 | 10:18
Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi' | Video 05:15
Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi' | Video 18.04.2021 | 10:03
E-5’i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar | Video 01:30
E-5’i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar | Video 18.04.2021 | 09:43
Bu da tırtıl konvoyu: Görenler yıllan zannetti | Video 00:58
Bu da tırtıl konvoyu: Görenler yıllan zannetti | Video 18.04.2021 | 09:43
Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı | Video 03:30
Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı | Video 18.04.2021 | 09:19

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği pazar günü, Üsküdar Sahili'nde atlı birlikler denetim gerçekleştirdi. Atlı birliklere turistler yoğun ilgi gösterirken, denetim havadan da görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Üsküdar Sahili'nde denetim gerçekleştirdi. Sahil şeridi boyunca devriye gezen ekipler, turistlere maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan atlı polis ekiplerinin denetimleri havadan da görüntülendi.

Denetimlere Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de eşlik etti. Atlı ekiplere turistlerin yoğun ilgisi, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Turistler cep telefonlarıyla atların fotoğraflarını çekerken, Sahil yolunda yapılan denetimlerde kısıtlamayı ihlal eden kimseye rastlanmadı.

"HAYATIM BOYUNCA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"
Atlı birlik denetimiyle konuşan Üsküdar esnafı Nafiz Yavuz, "Gerçekten böyle denetimleri Üsküdar Sahili'nde görmek çok güzel. Hayatım boyunca burada ilk defa böyle bir şey gördüm. At sevgisi birden ağır bastı. Turistler çok ilgi gösterdiği için bende bir anda, atları da sevdiğim için telefona sarıldım atların resimlerini, videolarını çektim. Zaten bizim kültürümüzde de at sevgisi her zaman vardır." dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA