Video Yaşam Üsküdar'da denize düşen genç kadın için arama çalışması başlatıldı
Üsküdar'da denize düşen genç kadın için arama çalışması başlatıldı

Üsküdar'da denize düşen genç kadın için arama çalışması başlatıldı

05.08.2024 | 08:41

Üsküdar Sahili'nde denize düşen 26 yaşındaki genç kadın için arama çalışması başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay saat 22.30 sıralarında Üsküdar Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre Gurbet K. (26) isimli genç kadın, sahil şeridinde bulunduğu esnada denize düştü. Havanın kararmış olması nedeniyle genç kadın kısa sürede gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen kadın için arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi de olay yerine sevk edilirken, dalgıçlar tarafından da su altında arama çalışmaları yürütülüyor. Öte yandan olayda intihar şüphesi üzerinde duruluyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Emet’te düğün gecesi trafik kazası: Gelin ve damat hayatını kaybetti 00:30
Emet'te düğün gecesi trafik kazası: Gelin ve damat hayatını kaybetti 05.08.2024 | 08:41
’Siberağ-4’ operasyonlarında 86 şüpheli yakalandı 01:03
'Siberağ-4' operasyonlarında 86 şüpheli yakalandı 05.08.2024 | 08:41
Üsküdar’da denize düşen genç kadın için arama çalışması başlatıldı 01:45
Üsküdar'da denize düşen genç kadın için arama çalışması başlatıldı 05.08.2024 | 08:41
Manisa’da orman yangını 00:27
Manisa'da orman yangını 04.08.2024 | 17:00
Beyoğlu’nda büfeye silahlı saldırı kamerada: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar 03:28
Beyoğlu’nda büfeye silahlı saldırı kamerada: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar 04.08.2024 | 16:55
Adana’da düşen helikopter enkazını çıkarma çalışmaları sürüyor 04:34
Adana’da düşen helikopter enkazını çıkarma çalışmaları sürüyor 04.08.2024 | 16:05
Erzincan’da otobüs kazası: 1 ölü, 41 yaralı 01:10
Erzincan’da otobüs kazası: 1 ölü, 41 yaralı 04.08.2024 | 13:30
Uyuşturucu satıcısının gizli düzeneği böyle ortaya çıktı 01:14
Uyuşturucu satıcısının gizli düzeneği böyle ortaya çıktı 04.08.2024 | 13:09
Bursa’da gören şaştı kaldı: Çekici ve iş makinesiyle kız istemeye geldi 01:06
Bursa'da gören şaştı kaldı: Çekici ve iş makinesiyle kız istemeye geldi 04.08.2024 | 13:12
Burdur’da damat Ferhat Öğüt, dev traktörünü gelin arabası yaptı. 03:18
Burdur'da damat Ferhat Öğüt, dev traktörünü gelin arabası yaptı. 04.08.2024 | 11:50
Bursa’da binada korkutan yangın 00:57
Bursa'da binada korkutan yangın 04.08.2024 | 10:39
Hatay’da çıkan orman yangını 15. saatte kontrol altına alındı | Video 00:16
Hatay’da çıkan orman yangını 15. saatte kontrol altına alındı | Video 04.08.2024 | 10:28
Kars’ta gökyüzü şimşeklerle aydınlandı 01:34
Kars'ta gökyüzü şimşeklerle aydınlandı 04.08.2024 | 10:09
Denizli’de şarjda bırakılan telefon ambalaj fabrikasını küle çevirdi 01:00
Denizli'de şarjda bırakılan telefon ambalaj fabrikasını küle çevirdi 04.08.2024 | 09:04
Çalışır vaziyetteki otomobil 6 metreden D-130 Karayolu’na uçtu: 1 yaralı | Video 01:07
Çalışır vaziyetteki otomobil 6 metreden D-130 Karayolu'na uçtu: 1 yaralı | Video 03.08.2024 | 16:03
Şanlıurfa’da ’Atıcı evi’ operasyonu: 4 gözaltı | Video 01:27
Şanlıurfa’da 'Atıcı evi' operasyonu: 4 gözaltı | Video 03.08.2024 | 15:12
Meyveleri düzenlerken hırsızlar yaklaşık 5 bin lirasını çaldı: O anlar kamerada | Video 05:20
Meyveleri düzenlerken hırsızlar yaklaşık 5 bin lirasını çaldı: O anlar kamerada | Video 03.08.2024 | 15:04
Yavru kedi mahsur kaldı, annesi yavrusunun kurtarılmasını böyle bekledi | Video 00:44
Yavru kedi mahsur kaldı, annesi yavrusunun kurtarılmasını böyle bekledi | Video 03.08.2024 | 13:03
Bilecik’te hareketli dakikalar: Polislere ateş açan şahıs etkisiz hale getirildi | Video 03:09
Bilecik'te hareketli dakikalar: Polislere ateş açan şahıs etkisiz hale getirildi | Video 03.08.2024 | 12:37
Rize’de taş kamyon dereye düştü! O anlar kamerada | Video 00:30
Rize’de taş kamyon dereye düştü! O anlar kamerada | Video 03.08.2024 | 12:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA