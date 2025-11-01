Üsküdar'da feribottan denize düşen kadın böyle kurtarıldı | Video
01.11.2025 | 16:43
Üsküdar'da, feribottan denize düşen kadın yolcunun kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Boğazı'nda seyreden feribottaki kadın yolcu, henüz bilinmeyen sebeple denize düştü. Suda çırpınmaya başlayan kadını gören bir vatandaş hemen denize atladı. Çevredeki vatandaşlar da can simidi atarak, kadına yardım etmeye çalıştı. Suya atlayan kişi, kadın yolcuyu yakaladı. Ardından can simidi takılan yolcu bir tekneye çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bilincinin açık olduğu öğrenilen yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
