Üsküdar’da kamyonet iş yerine girdi
istanbul Üsküdar’da yokuş aşağı inen kamyonet, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yerine daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi.
