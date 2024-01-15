Üsküdar’da motosiklet sürücüsünü hayattan koparan kişinin ifadesi ortaya çıktı | Video
Üsküdar’da çarptığı motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı. Alkollü sürücü “Taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüpheli avukatı, Söz konusu yolda aydınlatma yetersizdi. Söz konusu çalışma nedeni ile de motor sağ ön çaprazdan aracın kör noktasından önüne geçmiştir" dedi.
"KAZANIN NE ŞEKİLDE MEYDANA GELDİĞİNİ BİLMİYORUM"
Şüpheli Can K. savcılık ifadesinde, "13 Ocak tarihinde saat 23:00 sıralarında Göztepe de arkadaşlarımızla buluştuk. Bir arkadaşımızın evinde alkol aldık. Arkadaşım Feride Ö.'yü evine bıraktıktan sonra kendi evime gitmek üzere Feride'nin evinden ayrıldım. Kadıköy istikametine doğru giderken çevre yoluna geldiğimde yol çalışması nedeniyle yolun daraldığını gördüm. Viraja girdiğim esnada bir ses duydum. Aracımın on airbagleri patladı. Ben yaklaşık 100 metre sonra aracımı sağ çektim. Sesi duyduğum yere doğru gittiğimde bir sahsın yerde yatmakta olduğunu gördüm. Kaza anında herhangi bir motosiklet görmedim. Kazanın ne şekilde meydana geldiğini bilmiyorum. Söylediğim gibi olay anında sadece ses duydum. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.
AVUKAT AYDINLATMA VE YOL ÇALIŞMASINDA KUSUR BULDU
Şüpheli avukatı Eray Süren ise, "Söz konusu yolda aydınlatma yetersizdi. Söz konusu çalışma nedeni ile de motor sağ ön çaprazdan aracın kör noktasından önüne geçmiştir. Müvekkilim kazanın nasıl gerçekleştiğini bilmemektedir. Olay gerçekleştikten sonra olayın pişmanlığıyla yardım istemek için bir yakınını aramıştır. O esnada polis ekipleri olay yerine intikal etmiştir. Müvekkil sabit ikametgah sahibidir, herhangi bir kaçma şüphesi bulunmamaktadır. Serbest bırakılmasını aksi takdirde lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:02
00:32
00:56
Köprüde defalarca kez makas atarak ilerleyen sürücü yakalandı | Video 15.01.2024 | 12:49
00:34
00:33
Değnekçileri böyle yakaladılar… İki ilçede iki suçüstü… 15.01.2024 | 11:46
08:42
00:34
Yeni evli çiftin evini soyan şüpheli yakalandı | Video 15.01.2024 | 10:55
06:28
Küçükçekmece'de 2 genç silahlı saldırıya uğradı: 2 yaralı | Video 15.01.2024 | 10:52
04:58
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Ocak 2024 Pazartesi atv izle! | Video 15.01.2024 | 10:27
02:05
00:30
Canlı yayın açıp mahalle arasında havaya ateş açan maganda kamerada | Video 15.01.2024 | 10:18
01:10
Konteyner yüklü tırda 146 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 15.01.2024 | 09:50
01:55
Pul biber poşetlerinden eroin çıktı | Video 15.01.2024 | 10:03
02:41
00:28
Germencik’te uyuşturucu çetesi çökertildi | Video 15.01.2024 | 09:37
02:49
02:17
Sultanbeyli'de işçilerin kaldığı barakada yangın: 3 ölü | Video 15.01.2024 | 09:16
00:46
Mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 15.01.2024 | 09:17
00:45
Bayburt’ta tek başına dolaşan karaca görüntülendi | Video 15.01.2024 | 08:46
02:05
Fatih'te metruk bina alev alev yandı | Video 15.01.2024 | 08:30