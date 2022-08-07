Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan Burhaniye’de toprağa verildi | Video

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OTOMATİK OYNAT
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“Firari” olarak aranıyordu! Bisiklet çalınca yakalandı ve tutuklandı | Video 07.08.2022 | 15:03
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Fatih’te sokak ortasında kuryeye silahlı saldırı | Video 07.08.2022 | 14:48
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9 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 07.08.2022 | 14:48
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Motosiklet düğün konvoyundaki minibüse çarptı | Video 07.08.2022 | 14:48
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Midyat’ta bisiklet üzerindeki çocuğu darp etme anı kamerada | Video 07.08.2022 | 14:35
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Ataköy'de araçtan hırsızlık vatandaş kamerasında | Video 07.08.2022 | 13:24
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Eski iş yerlerini soydular! Çaldıkları bilgisayarla yakalandılar | Video 07.08.2022 | 13:06
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Vicdansız adam yavru kediyi sokağa attı | Video 07.08.2022 | 12:51
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Kırıkkaleli Hatice ninenin Kılıçdaroğlu tepkisi | Video 07.08.2022 | 11:31
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Şişelere doldurup satışa hazırladı, suçüstü yakalandı | Video 07.08.2022 | 11:29
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Satmaya hazırlanıyorlardı! Yakalanıp tutuklandılar | Video 07.08.2022 | 11:00
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Düğün konvoyunda pos cihazı ile bahşiş | Video 07.08.2022 | 10:22
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Ayakkabısını kaptırdığı köpeğin metrelerce peşinden koştu | Video 07.08.2022 | 10:22
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İstanbul Boğazı'nda 120 metre boyundaki kargo gemisi arızalandı | Video 07.08.2022 | 09:53
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Soma'daki orman yangınının etrafı çevrildi | Video 07.08.2022 | 08:56
İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tanınmış seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir’in Burhaniye ilesinde toprağa verildi. 63 yaşında hayatını kaybeden Babacan, ilçenin Ali Çetinkaya Mahallesindeki Orjan Camiinde öğlen sonrası kılınan namazın ardından Geriş Mezarlığında toprağa verildi.