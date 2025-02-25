Video Yaşam Üstünden 41 parça uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı | Video
Üstünden 41 parça uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı | Video

Üstünden 41 parça uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı | Video

25.02.2025 | 10:35

Batman'da yapılan üst aramasında üzerinden 41 parça uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı.

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Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şahsın üzerinde ve 1 ikamette arama yapıldı.

Şüphelilerin üst aramaları ve ikametlerindeki aramalarda 41 parça halinde 25 gram sentetik kannabinoid maddesi, 17 bin 550 Türk Lirası ele geçirildi.
Şüphelilerin 3'ü hakkında adli işlem yapılırken 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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