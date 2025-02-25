Üstünden 41 parça uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı | Video 25.02.2025 | 10:35 Batman'da yapılan üst aramasında üzerinden 41 parça uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şahsın üzerinde ve 1 ikamette arama yapıldı.Şüphelilerin üst aramaları ve ikametlerindeki aramalarda 41 parça halinde 25 gram sentetik kannabinoid maddesi, 17 bin 550 Türk Lirası ele geçirildi.Şüphelilerin 3'ü hakkında adli işlem yapılırken 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.