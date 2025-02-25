Üstünden 41 parça uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı | Video
Batman'da yapılan üst aramasında üzerinden 41 parça uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı.
Şüphelilerin üst aramaları ve ikametlerindeki aramalarda 41 parça halinde 25 gram sentetik kannabinoid maddesi, 17 bin 550 Türk Lirası ele geçirildi.
Şüphelilerin 3'ü hakkında adli işlem yapılırken 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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