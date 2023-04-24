Video Yaşam Uyuşturucu, genç kızı bu hale getirdi | Video
Uyuşturucu, genç kızı bu hale getirdi | Video

Uyuşturucu, genç kızı bu hale getirdi | Video

24.04.2023 | 10:59

Adana’da uyuşturucu aldığı iddia edilen ve ayakta durmakta zorlanan genç kızın durumu içleri acıttı. Hastaneye gitmemek için direnen genç kız güçlükle ikna edildi.

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Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, isminin Şeyma olduğu öğrenilen ve uyuşturucu kullandığı için ayakta durmakta zorlanıp garip hareketler yapan genç kızı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. O sırada genç kız kaldırımda oturup direğe sarılarak garip hareketler yaptı. Genç bir kızın o durumu içleri acıttı.

Bölgeye bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, genç kızı tedavi için hastaneye götürmek istedi ancak o gitmek istemedi. Uzun süre ikna edilemeyen genç kız, en sonun da ikna edilerek hastaneye götürüldü.

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