Video Yaşam Vali Kumbuzoğlu: "Kazada 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti" | Video
Vali Kumbuzoğlu:

Vali Kumbuzoğlu: "Kazada 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti" | Video

30.09.2025 | 10:08

Aksaray'da Ankara-Niğde Otobanı Ortaköy mevkiinde minibüsün jandarma aracına çarptığı kazayla ilgili Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu açıklamalarda bulundu. Vali Kumbuzoğlu, "Kazada 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti" dedi.

