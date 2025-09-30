Vali Kumbuzoğlu: "Kazada 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti" | Video
Aksaray'da Ankara-Niğde Otobanı Ortaköy mevkiinde minibüsün jandarma aracına çarptığı kazayla ilgili Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu açıklamalarda bulundu. Vali Kumbuzoğlu, "Kazada 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti" dedi.
