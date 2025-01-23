Vatandaşları milyonlarca lira dolandıran sahte hakim ve eşi yakalandı | Video
Ankara'da kendisini idari yargı hakimi olarak tanıtan şahıs ve eşi, açtıkları sahte avukatlık ofisiyle vatandaşları milyonlarca lira dolandırdı. Düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:00
01:13
Çağırdığı şahsı, 3 erkek arkadaşıyla gasbetti! O anlar kamerada | Video 23.01.2025 | 14:58
07:19
00:31
Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı | Video 23.01.2025 | 12:55
03:12
Osmaniye’de daire yangını! Mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı | Video 23.01.2025 | 11:54
01:49
00:26
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video 23.01.2025 | 10:48
00:26
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video 23.01.2025 | 10:23
02:17
01:35
Ardahan'da dondurucu soğuklar: Araçlar çalışmadı | Video 23.01.2025 | 10:01
00:54
Sarıyer’de ‘değnekçi’ operasyonu: 3 gözaltı | Video 23.01.2025 | 09:30
02:47
İstanbul'da sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü | Video 23.01.2025 | 09:15
01:50
Ümraniye'de akaryakıt istasyonunun marketinde yangın | Video 23.01.2025 | 08:25
02:00
01:19
02:42
01:03
SON DAKİKA: Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın | Video 22.01.2025 | 17:02
03:01
Otel yangınında hayatını kaybeden Çetiz ailesi toprağa verildi | Video 22.01.2025 | 16:32
02:06