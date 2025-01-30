Vatandaşların kimlik bilgilerini para karşılığı satan çeteye operasyon: 68 gözaltı | Video
İstanbul merkezli 25 ilde vatandaşların kimlik bilgilerini para karşılığı satan “checker paneli” çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 35’i suça sürüklenen çocuk olan toplam 68 şüpheli yakalandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin sonrası bu sistemi kullanan ive aralarında yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi, bilgisayar programcısı da bulunan 68 şüpheli şahıs tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından 27 Ocak'ta İstanbul merkezli olmak üzere 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, Kırşehir, Şırnak, Kocaeli, Mardin, Aksaray, Kayseri, Diyarbakır, Rize, Adana, Düzce, İzmir, Kırklareli, Bolu, Erzincan, Antalya, Bitlis, Tokat, Konya, Manisa ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 35'ü suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olmak üzere toplam 68 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilmesi beklenen şüphelilerin, "Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme" suçundan yargılanacakları öğrenildi. Adreslere yapılan operasyonda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile tüfek fişekleri ele geçirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:48
Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı | Video 30.01.2025 | 15:44
01:04
Avcılar'da dehşet! Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı | Video 30.01.2025 | 15:04
01:13
Lüleburgaz'da yangın! Vatandaşlar itfaiye merdivenleriyle kurtarıldı | Video 30.01.2025 | 14:49
06:18
Pendik Marina’da yakıt deposunda yangın | Video 30.01.2025 | 14:42
01:22
00:37
00:59
Gaziantep’te aracın çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 30.01.2025 | 13:48
03:35
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama kamyon çarptı | Video 30.01.2025 | 13:29
06:04
01:10
00:20
01:28
01:36
Mersin'de 'Sazan Sarmalı' operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı | Video 30.01.2025 | 10:55
02:56
03:10
01:30
Adana'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video 30.01.2025 | 10:08
03:30
02:15
Elazığ’da devrilen soba faciası: 1’i ağır 3 yaralı | Video 29.01.2025 | 14:31
00:46
Evden çamaşır makinesi çalan 4 şüpheli kayıplara karıştı | Video 29.01.2025 | 13:47
01:42
Zonguldak'ta jandarmadan operasyon: 2 gözaltı | Video 29.01.2025 | 13:46