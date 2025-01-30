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Vatandaşların kimlik bilgilerini para karşılığı satan çeteye operasyon: 68 gözaltı | Video

Vatandaşların kimlik bilgilerini para karşılığı satan çeteye operasyon: 68 gözaltı | Video

30.01.2025 | 14:42

İstanbul merkezli 25 ilde vatandaşların kimlik bilgilerini para karşılığı satan “checker paneli” çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 35’i suça sürüklenen çocuk olan toplam 68 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar kapsamında devletin güvenliğini tehlikeye sokacak bilgilerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı yönünde bilgiler edinmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, bir grup tarafından panel adı verilen sistemler aracılığıyla kişisel verilerin ve kurumlara ait bilgilerin çalındığı, çalınan verilerin para karşılığı satıldığı ya da tehdit şantaj unsuru olarak kullanıldığı tespit edildi. Vatandaşların ad, soyad, T.C. kimlik numarası, tapu kayıtları, adli sicil kaydı, adresi, GSM, sağlık, seyahat gibi birçok bilginin "checker paneli" adı verilen illegal sistemde sorgulandığı belirlendi. Sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde yapılan incelemelerde ise çok sayıda genç kız ve çocuğun mağdur olduğu ve bu şahıslara şantaj yapıldığı, intihara varacak seviyelere kadar zorlandıkları tespit edildi. Panel adı verilen sistem üzerinden vatandaşlara ait bilgilerin sorgulaması yapılarak tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığı tespit eden polis ekipleri operasyon için harekete geçti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin sonrası bu sistemi kullanan ive aralarında yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi, bilgisayar programcısı da bulunan 68 şüpheli şahıs tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından 27 Ocak'ta İstanbul merkezli olmak üzere 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, Kırşehir, Şırnak, Kocaeli, Mardin, Aksaray, Kayseri, Diyarbakır, Rize, Adana, Düzce, İzmir, Kırklareli, Bolu, Erzincan, Antalya, Bitlis, Tokat, Konya, Manisa ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 35'ü suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olmak üzere toplam 68 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilmesi beklenen şüphelilerin, "Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme" suçundan yargılanacakları öğrenildi. Adreslere yapılan operasyonda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile tüfek fişekleri ele geçirildi.
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