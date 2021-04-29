Video Yaşam Bingöl'de TIR şoförü veterineri telefonla görüntülü arayıp eşeğe böyle doğum yaptırdı

Bingöl'de TIR şoförü veterineri telefonla görüntülü arayıp eşeğe böyle doğum yaptırdı

Bingöl'de TIR şoförü veterineri telefonla görüntülü arayıp eşeğe böyle doğum yaptırdı
29.04.2021 | 12:37

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Bingöl karayolunda doğum yapan eşeğe, yoldan geçen TIR şoförü Münir Tarhan müdahale etti. Tarhan, cep telefonu ile görüntülü aradığı akrabası olan veteriner hekimin yönlendirmesiyle doğumu gerçekleştirerek eşeğin hayatını kurtardı. Ölü doğum yapan eşek bir süre yol kenarında dinlenip kendine geldikten sonra gözden kayboldu.

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Uluslararası TIR şoförlüğü yapan Münir Tarhan, Mardin'den Bingöl yönüne giderken yol kenarında bir eşeğin rahatsızlandığını gördü. Durup yanındaki 2 kişi ile eşeğin yanına giden Tarhan, hamile hayvanın doğum yapmaya çalıştığını fark etti. Bu konuda hiçbir tecrübesi olmayan Tarhan ve yanındakiler, yoldan geçen diğer sürücüleri durdurup onlara ne yapabileceklerini sordu. Olumlu bir yanıt alamayan Tarhan, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde veteriner hekim olan akrabası Abdüsselam Tarhan'ı arayarak yardım istedi. Tarhan ve yanındakiler, Abdüsselam Tarhan'ın talimatlarını yerine getirerek hayvana doğum yaptırdı. Ölü doğum yapan eşek, bir süre sonra kendine geldikten sonra ovaya doğru yürüyüp gözden kayboldu.


Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıp, hayvanlara karşı duyarlı olunmasını isteyen Münir Tarhan, şunları söyledi;
Yanımdaki iki arkadaşımla birlikte hayvanın yanına gittiğimde bunun bir eşek olduğunu gördük. Önce araç çarpmış sandık ancak hamile ve doğum yapmak üzere olduğunu fark ettik. Eşek doğuramıyor ve gittikçe kötüleşiyordu. Yoldan geçen sürücüleri durdurup onlara ve yanındakilere bu işten anlayıp, anlamadıklarını sorduk. Hep olumsuz cevap aldık. Vakit daralıyordu, çaresizdik ve o an aklıma veteriner hekim olan akrabamı aramak geldi. Kendisini cep telefonu ile görüntülü arayıp bize doğumu gerçekleştirmemiz için ne yapmamız gerektiğini anlatmasını istedim. O da eşeğin karnındaki yavrusunun öldüğünü, doğumu kısa sürede yapıp eşeğin hayatını kurtarabileceğimizi söyledi. O telefonla ne dediyse yaptık ve doğumu gerçekleştirdi. Yavrusu gerçekten ölmüştü. Ama eşeğin hayatını kurtardık. Biz üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Hayvan bir süre dinlendikten sonra kalkıp gitti.
Veteriner Hekim Abdüsselam Tarhan ise Akşam üstü akrabam Münir Tarhan beni görüntülü aradı. Bir hayvanın zor durumda olduğunu belirtti. Birlikte ne yapabileceğimizi sordu. Görüntülü olarak gösterince hayvanın zor durumda olduğunu gördüm. Münir'e hayvanın nasıl doğacağını tarif ettim. Benim tarifimle hayvanının doğumunu gerçekleştirdi. Bir hayvanın hayatını kurtardığımız için çok mutluyuz dedi.

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