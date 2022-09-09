Video Yaşam Vicdansız çeteye operasyon… Kanser hastalarının ilaçlarını sattılar | Video
Vicdansız çeteye operasyon… Kanser hastalarının ilaçlarını sattılar | Video

Vicdansız çeteye operasyon… Kanser hastalarının ilaçlarını sattılar | Video

09.09.2022 | 15:53

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Başkaları adına reçetelendirilip SGK Başkanlığı’na fatura edilmiş kanser ilaçlarını satan 10 kişilik bir çete, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından çökertildi. Bir depoda piyasa değeri 15 milyon lira olan ilaç ele geçirildi.

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Operasyonu; İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Büro Polisleri düzenledi. Operasyona İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü de destek verdi. Başkaları adına reçetelendirilip SGK Başkanlığı'na fatura edilmiş kanser ilaçlarının Kağıthane İlçesi'nde bulunan kayıt dışı bir depoda stoklandığı ifade edildi. Böylece yüksek miktarda kamu zararına sebep olunduğu ve kamu kuruluşlarının zarara uğratıldığı tespit edildi. Ayrıca ilaçların saklama koşulları belirsiz ve halk sağlığını tehdit eden bir alanda tutulduğu tespit edildi. Kanser hastalarının ilaçlarını usulsüz bir şekilde alıp satan 10 çete üyesi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kayıt dışı depoya yapılan baskında 500 bin miligram solüsyon içerikli çözelti ve şurup, bin 110 adet Flakon, iki bin gram krem, piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan 50 bin adet film ve tablet olmak üzere ilaç ele geçirildi.

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