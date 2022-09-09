Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
Mersin’de 111 adrese uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı | Video 09.09.2022 | 16:08
01:10
01:05
Vicdansız çeteye operasyon… Kanser hastalarının ilaçlarını sattılar | Video 09.09.2022 | 15:53
00:30
00:26
00:05
PKK’nın finans kaynağına darbe! 1 milyon kök kenevir ele geçirildi | Video 09.09.2022 | 15:36
05:06
Bakırköy'de hırsızlık anları kamerada! Çalıntı araçla yakalandılar | Video 09.09.2022 | 14:27
02:52
00:41
Boyları 4 metreyi bulan ağaç büyüklüğünde kenevir ele geçirildi | Video 09.09.2022 | 13:02
01:06
02:14
04:12
00:36
Şanlıurfa’da 1 milyon 600 bin makaron ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 09.09.2022 | 11:02
01:43
00:48
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 8 gözaltı | Video 09.09.2022 | 11:36
04:27
02:06
10:22
Müge Anlı SON BÖLÜM | 9 Eylül 2022 Cuma atv izle! | Video 09.09.2022 | 11:15
02:17
Mersin'de 111 adrese dev uyuşturucu operasyonu | Video 09.09.2022 | 09:53
Başkaları adına reçetelendirilip SGK Başkanlığı’na fatura edilmiş kanser ilaçlarını satan 10 kişilik bir çete, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından çökertildi. Bir depoda piyasa değeri 15 milyon lira olan ilaç ele geçirildi.