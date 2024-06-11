Video Yaşam Vites topuzu altında uyuşturucu sevkiyatına jandarma darbesi: 2 tutuklama | Video
Vites topuzu altında uyuşturucu sevkiyatına jandarma darbesi: 2 tutuklama | Video

Vites topuzu altında uyuşturucu sevkiyatına jandarma darbesi: 2 tutuklama | Video

11.06.2024 | 09:08

Aksaray'da uyuşturucu sevkiyatı yapan araca yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yakaladıkları aracın vites topuzu altındaki uyuşturucu maddeyle birlikte 2 şahsı yakaladı. Uyuşturucu maddeye el konulurken şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Sarıyahşi ilçesinden merkeze uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ve Sarıyahşi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri plakasını belirlediği hafif ticari araçla birlikte S.A. ve M.A. isimli şahısları takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından uyuşturucu sevkiyatı için şahısların yola çıktığını belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Niğde - Ankara Otoyolu Boğazköy mevkiinde araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken araçta uyuşturucu detektörü narkotik köpeğiyle yapılan aramada vites topuzu altına gizlenmiş toplam 365 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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