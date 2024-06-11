Vites topuzu altında uyuşturucu sevkiyatına jandarma darbesi: 2 tutuklama | Video
Aksaray'da uyuşturucu sevkiyatı yapan araca yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yakaladıkları aracın vites topuzu altındaki uyuşturucu maddeyle birlikte 2 şahsı yakaladı. Uyuşturucu maddeye el konulurken şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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