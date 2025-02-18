Video Yaşam Yabancı uyruklu şahısların mide ve bağırsaklarında 1 kilo 340 gram uyuşturucu çıktı | Video
Yabancı uyruklu şahısların mide ve bağırsaklarında 1 kilo 340 gram uyuşturucu çıktı | Video

Yabancı uyruklu şahısların mide ve bağırsaklarında 1 kilo 340 gram uyuşturucu çıktı | Video

18.02.2025 | 10:22

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyondan durumundan şüphelenen 2 yabancı uyruklu şahsın midesinde uyuşturucu madde tespit edildi.

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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Bitlis merkezde durdurulan bir otobüs içerisinde yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 2 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan ve Tatvan Devlet Hastanesine sevk edilen şüphelilerin röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ile bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahale ile şüphelilerin paketleyerek yuttuğu toplam 96 adet daralı ağırlığı 1 kilo 340 gram Afyon sakızına el konuldu. Şüpheliler, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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