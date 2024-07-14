Video Yaşam Yağmuru görüntülerken motokuryenin kazasını böyle kaydetti | Video
Yağmuru görüntülerken motokuryenin kazasını böyle kaydetti | Video

Yağmuru görüntülerken motokuryenin kazasını böyle kaydetti | Video

14.07.2024 | 10:09

Bursa'da yağmurun şiddetini çeken vatandaşın önünde motokurye ile araç çarpıştı. Kaza sonrası motokuryenin kafası aracın lastiğine çarparak durabilirken facia ucuz atlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Cuma günü aniden bastıran yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Yağmurdan en çok etkilenenlerden biri de motokuryeler oldu. İncirli Caddesi'nde seyir halinde olan motokurye önüne aniden araç çıkması sebebiyle frene yüklenince yağmur nedeniyle kaydı. Motosikletten yere düşen sürücünün kafası aracın lastiğine çarparak durdu. Sürücünün o sırada durması ve çevredekilerin bağırması motokuryenin daha büyük yaralanmasının önüne geçti. Kaza anı o sırada yağmurun şiddetini çeken bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Yunus Hocalar," Yağış başlamıştı. Motorcu karşıdan geliyordu. Demir rayların üzerinde motosikletin kaymasıyla beraber motosikletten fırladı. Rampadan gelen arabanın çıkmasıyla kafası tekerleğin orada sıkıştı. Ciddi bir durumu yoktu." dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da kasiyer ile vatandaş birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 00:41
Bursa'da kasiyer ile vatandaş birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 14.07.2024 | 10:09
İzmir’de elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden genç kızın son görüntüleri | Video 00:06
İzmir'de elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden genç kızın son görüntüleri | Video 14.07.2024 | 10:57
Dökülen alkolü içen köpek dakikalarca kuyruğunu ısırmaya çalıştı | Video 01:28
Dökülen alkolü içen köpek dakikalarca kuyruğunu ısırmaya çalıştı | Video 14.07.2024 | 10:09
Şehit babasından İBB’ye bayrak tepkisi: Bayrağı değiştirmek bizim görevimiz değil, şehidin babası değiştirsin dediler | Video 08:48
Şehit babasından İBB'ye bayrak tepkisi: "Bayrağı değiştirmek bizim görevimiz değil, şehidin babası değiştirsin" dediler | Video 14.07.2024 | 10:09
Yağmuru görüntülerken motokuryenin kazasını böyle kaydetti | Video 01:31
Yağmuru görüntülerken motokuryenin kazasını böyle kaydetti | Video 14.07.2024 | 10:09
İstanbul’da film gibi cinayet: Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü | Video 01:05
İstanbul’da film gibi cinayet: Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü | Video 14.07.2024 | 10:09
İki arkadaşın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 08:41
İki arkadaşın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 14.07.2024 | 09:30
1,5 metrelik döneri yemeye çalışan 160 kiloluk Cingöz: Normal bir insan asla yiyemez | Video 04:03
1,5 metrelik döneri yemeye çalışan 160 kiloluk Cingöz: “Normal bir insan asla yiyemez” | Video 14.07.2024 | 09:32
Bulgaristan - Türkiye sınırındaki yangın ürkütücü boyuta ulaştı | Video 02:06
Bulgaristan - Türkiye sınırındaki yangın ürkütücü boyuta ulaştı | Video 14.07.2024 | 08:43
Bozdoğan-50 operasyonunda iki terörist etkisiz hale getirildi | Video 01:23
Bozdoğan-50 operasyonunda iki terörist etkisiz hale getirildi | Video 14.07.2024 | 08:43
Kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı | Video 00:29
Kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı | Video 13.07.2024 | 14:45
Çiftliği basıp, eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler! Dehşet anları kamerada | Video 08:24
Çiftliği basıp, eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler! Dehşet anları kamerada | Video 13.07.2024 | 16:38
İzmir’deki rüşvet operasyonunda 15 kişi tutuklandı | Video 01:43
İzmir’deki rüşvet operasyonunda 15 kişi tutuklandı | Video 13.07.2024 | 14:35
Sakaryalı şehidin görüntüleri yürekleri dağladı | Video 03:42
Sakaryalı şehidin görüntüleri yürekleri dağladı | Video 13.07.2024 | 14:41
Evlilik vaadiyle buluştu, tuzak kurup evindeki altınları çaldı | Video 03:57
Evlilik vaadiyle buluştu, tuzak kurup evindeki altınları çaldı | Video 13.07.2024 | 14:27
Burdur’da tefecilik operasyonunda yakalanan baba oğul tutuklandı | Video 00:20
Burdur'da tefecilik operasyonunda yakalanan baba oğul tutuklandı | Video 13.07.2024 | 14:02
Kahvehane kazasında sürücü tutuklandı! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 04:18
Kahvehane kazasında sürücü tutuklandı! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 13.07.2024 | 14:02
İzmir’de sağanak sırasında iki kişi elektrik akımına kapılarak öldü! Korkunç anlar kamerada | Video 01:53
İzmir'de sağanak sırasında iki kişi elektrik akımına kapılarak öldü! Korkunç anlar kamerada | Video 13.07.2024 | 14:22
İstanbul’da çete operasyonu: 47 gözaltı | Video 00:40
İstanbul’da çete operasyonu: 47 gözaltı | Video 13.07.2024 | 12:19
Yeni doğan bebeğini çöpe atan kadın gözaltına alındı | Video 00:12
Yeni doğan bebeğini çöpe atan kadın gözaltına alındı | Video 13.07.2024 | 12:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA