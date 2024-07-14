Yağmuru görüntülerken motokuryenin kazasını böyle kaydetti | Video 14.07.2024 | 10:09 Bursa'da yağmurun şiddetini çeken vatandaşın önünde motokurye ile araç çarpıştı. Kaza sonrası motokuryenin kafası aracın lastiğine çarparak durabilirken facia ucuz atlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Cuma günü aniden bastıran yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Yağmurdan en çok etkilenenlerden biri de motokuryeler oldu. İncirli Caddesi'nde seyir halinde olan motokurye önüne aniden araç çıkması sebebiyle frene yüklenince yağmur nedeniyle kaydı. Motosikletten yere düşen sürücünün kafası aracın lastiğine çarparak durdu. Sürücünün o sırada durması ve çevredekilerin bağırması motokuryenin daha büyük yaralanmasının önüne geçti. Kaza anı o sırada yağmurun şiddetini çeken bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Yunus Hocalar," Yağış başlamıştı. Motorcu karşıdan geliyordu. Demir rayların üzerinde motosikletin kaymasıyla beraber motosikletten fırladı. Rampadan gelen arabanın çıkmasıyla kafası tekerleğin orada sıkıştı. Ciddi bir durumu yoktu." dedi.