Yalova'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama | Video
Yalova'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Z.O, A.K, M.M, E.S, G.A, S.B'nin adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 2 milyon TL değerinde nakit para, çok miktarda dijital materyal, ajanda ve not defterleri ele geçirildi.
Haklarında "Göçmen Kaçakçılığı, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Muhalefet" suçlarından adli işlem yapılan şüpheliler, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İki şüpheli alınan ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Z.O, A.K, M.M ve E.S ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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