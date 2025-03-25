Yalova'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama | Video 25.03.2025 | 13:25 Yalova'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova ve çevre illerde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı operasyonda Yalova'ya düzensiz göçmenleri getiren, "şok evi" tabir edilen yerlerde barındıran, illegal yollardan Avrupa ülkelerine gönderen ve aracılık eden, "havala" sistemini kullanarak haksız kazanç elde eden 6 şüpheşliyi yakalandı.Z.O, A.K, M.M, E.S, G.A, S.B'nin adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 2 milyon TL değerinde nakit para, çok miktarda dijital materyal, ajanda ve not defterleri ele geçirildi.Haklarında "Göçmen Kaçakçılığı, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Muhalefet" suçlarından adli işlem yapılan şüpheliler, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İki şüpheli alınan ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Z.O, A.K, M.M ve E.S ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.