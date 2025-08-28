Yaşlı çiftin evinden gelen kötü koku panik yarattı | Video 28.08.2025 | 10:33 Antalya'da apartmana yeni taşınan yaşlı çifte komşuların uzun süredir ulaşamaması ve daireden kötü kokular yayılması ekipleri alarma geçirdi. Kapısı kırılarak girilen dairedeki kokunun fişi çekilen buzdolabındaki buzların eriyip evi su basması sonucu olduğu belirlenirken, hayatından endişe çiftin ise yaklaşık 1,5 aydır memleketinde olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2516 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce apartmanın giriş katına taşınan yaşlı çifti uzun süredir görmeyen ve daireden kötü kokular yayılmaya başlaması üzerine hayatlarından endişe eden apartman sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese gelen polis ekipleri daire içerisinden ağır bir koku gelmesi, kapı ve pencerelerin kilitli olması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerden destek istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi polis merkezinin savcılık izni almasının ardından balkon kapısını kırarak içeriye girdi.

ULAŞILAMAYAN EV SAHİBİ MEMLEKETTE ÇIKTI

Evin içini su bastığı görülen dairede ekipler yaptıkları aramada kimseye rastlayamazken kokunun fişi çekilen buzdolabındaki buzların erimesi sonucu kaynaklandığı belirlendi. Bu sırada ekipleri görerek gelen yan apartmanda oturan vatandaş dairede oturan yaşlı adamı tanıdığını ve taşındıktan bir süre sonra memlekete gittiğini söyledi. Edinilen bilgiler doğrultusunda, isminin Nurettin K. olduğu öğrenilen şahsın yakınlarına telefonla ulaşan polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk olmadığını ve yaşlı adamın memleketi Afyon'da olduğunu teyit etti. İtfaiye ve polis ekipleri, kırılan kilidin yenilenmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.