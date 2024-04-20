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Video Yaşam Yaya geçidinde feci kaza kamerada: Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarpıp metrelerce savurdu | Video
Yaya geçidinde feci kaza kamerada: Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarpıp metrelerce savurdu | Video

Yaya geçidinde feci kaza kamerada: Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarpıp metrelerce savurdu | Video

20.04.2024 | 09:21

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinde hızla çarparak savurduğu yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 11.30 sıralarında Oba Mahallesi Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (31) yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden geçtiği esnada Ali A.'ya (64) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Ali A.'yı ilk müdahalenin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, araç sürücüsü S.K. gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde yaya geçidinden geçmekte olan Ali A.'ya aracın çarptığı anlar yer aldı. Yaşlı adamın çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu görüldü.

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