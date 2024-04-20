Yaya geçidinde feci kaza kamerada: Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarpıp metrelerce savurdu | Video
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinde hızla çarparak savurduğu yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde yaya geçidinden geçmekte olan Ali A.'ya aracın çarptığı anlar yer aldı. Yaşlı adamın çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
09:20
03:24
Aksaray’da nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada | Video 20.04.2024 | 08:39
01:00
Bursa'da 500 polisle 'huzur' uygulaması: 14 kişi yakalandı | Video 20.04.2024 | 08:40
00:12
Drift zevkine 50 bin ceza, araç trafikten men edildi | VİDEOHABER 20.04.2024 | 00:53
00:48
Ormanda kayboldu, 6 saat sonra jandarma buldu | VİDEOHABER 19.04.2024 | 22:44
00:41
Sibergöz-31 operasyonunda 16 tutuklama | VİDEOHABER 19.04.2024 | 22:30
00:11
Bakırköy'de silahlı saldırı: Taksiden iner inmez sıktı! | VİDEOHABER 19.04.2024 | 22:27
01:58
Kuyumcu soygunu şüphelileri adliyeye getirildi | Video 19.04.2024 | 16:35
00:45
Konya’da 13 milyon liralık oto hırsızlığı operasyonu | Video 19.04.2024 | 15:53
00:30
00:46
Garip sesler duyan kadının kulağından çıkan şey şoke etti! | Video 19.04.2024 | 15:19
01:19
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: Ekipler bölgeye sevk edildi! | Video 19.04.2024 | 14:15
00:39
Zigana Tüneli’nde otomobil tünel duvarına çarpıp savruldu: 1 ölü | Video 19.04.2024 | 14:12
02:41
Beylikdüzü’nde giyim mağazasına silahlı saldırı | Video 19.04.2024 | 13:56
03:32
Kırıkkale'de çiftçiler modern sistemlerle sulama yapıyor | Video 19.04.2024 | 12:32
01:10
İzmir Seferihisar açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem | Video 19.04.2024 | 12:32
00:53
02:43
00:54
Seferihisar açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem | Video 19.04.2024 | 12:06