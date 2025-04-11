Video Yaşam Yaya geçidinde otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video
Yaya geçidinde otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video

Yaya geçidinde otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video

11.04.2025 | 08:15

Pendik'te yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaya, üzerine otomobil süren sürücüden son anda kurtuldu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Kavakpınar Mahallesi Tersane Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmekte olan vatandaş, hızla gelen iki otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. İki otomobil sürücüsüne daha sonra işlem yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da kar yağışı etkili oluyor | Video 02:44
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor | Video 11.04.2025 | 08:56
Yaya geçidinde otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 00:31
Yaya geçidinde otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 11.04.2025 | 08:15
Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 00:51
Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 10.04.2025 | 12:30
Karnaval yolunda 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı! | Video 01:56
Karnaval yolunda 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı! | Video 10.04.2025 | 11:17
Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilleri hakim karşısına çıkıyor | Video 00:25
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri hakim karşısına çıkıyor | Video 10.04.2025 | 11:14
Gaziantep’te korkunç cinayet! Yazılımcı adamı parçalara ayırıp havalandırma boşluğuna attılar! | Video 02:00
Gaziantep'te korkunç cinayet! Yazılımcı adamı parçalara ayırıp havalandırma boşluğuna attılar! | Video 10.04.2025 | 10:57
Adana’daki karnavalda bir dönerci rezaleti daha! İnsan sağlığını böyle hiçe saydı | Video 00:10
Adana’daki karnavalda bir dönerci rezaleti daha! İnsan sağlığını böyle hiçe saydı | Video 10.04.2025 | 10:48
Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarına korkunç saldırı: Ailesine tehdit mesajları atılmıştı | Video 04:55
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına korkunç saldırı: Ailesine tehdit mesajları atılmıştı | Video 10.04.2025 | 10:08
İçişleri Bakanlığı’ndan Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci yılına özel video 04:08
İçişleri Bakanlığı’ndan Türk Polis Teşkilatı’nın 180'inci yılına özel video 10.04.2025 | 09:32
Domuz, karaca, kurt sürüsü ne ararsan var: Gizemli kediyi bile görüntüledi | Video 05:35
Domuz, karaca, kurt sürüsü ne ararsan var: Gizemli kediyi bile görüntüledi | Video 10.04.2025 | 08:36
Trafikte yol kesme anları kamerada: Otobüse zarar verdiler | Video 00:45
Trafikte yol kesme anları kamerada: Otobüse zarar verdiler | Video 10.04.2025 | 08:36
Çayırhan’da maden ocağında göçük: 13 işçi yaralı | Video 00:42
Çayırhan’da maden ocağında göçük: 13 işçi yaralı | Video 10.04.2025 | 08:26
Malatya’da çekici ile çarpışan Tofaş kağıt gibi ezildi: 8 yaralı | Video 01:17
Malatya'da çekici ile çarpışan Tofaş kağıt gibi ezildi: 8 yaralı | Video 10.04.2025 | 08:26
Hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans otomobille çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:12
Hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans otomobille çarpıştı: 2 yaralı | Video 10.04.2025 | 08:24
Konya’da alacak verecek cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 01:57
Konya'da alacak verecek cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 09.04.2025 | 12:29
Alışverişe girdi, motosikletinden oldu! O anlar kamerada | Video 01:27
Alışverişe girdi, motosikletinden oldu! O anlar kamerada | Video 09.04.2025 | 12:18
Kazada hayatını kaybetmişti, nişan törenindeki görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:27
Kazada hayatını kaybetmişti, nişan törenindeki görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.04.2025 | 11:40
Küçükçekmece’de çiçekçide yangın çıktı: 1 ölü | Video 01:47
Küçükçekmece’de çiçekçide yangın çıktı: 1 ölü | Video 09.04.2025 | 11:25
Diyarbakır’da yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı | Video 01:00
Diyarbakır’da yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı | Video 09.04.2025 | 11:16
Kızını boğarak öldüren anne banyoda bileğini keserek intihar süsü verdi | Video 01:31
Kızını boğarak öldüren anne banyoda bileğini keserek intihar süsü verdi | Video 09.04.2025 | 11:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY