Video Yaşam Yayla'dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Garnitürlü Et Sote, Zeytinyağlı Yeşil Mercimek
Yayla'dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Garnitürlü Et Sote, Zeytinyağlı Yeşil Mercimek

Yayla'dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Garnitürlü Et Sote, Zeytinyağlı Yeşil Mercimek

03.04.2024 | 16:42

Zeytinyağlı severlerin favorisi Yayla anında yemeye hazır zeytinyağlı yeşil mercimek, katkısız koruyucusuz Yayla domates çorbası ve Yayla Haşlanmış Serisi ile hazırladığımız garnitürlü et sote bu akşam sofranıza lezzet katmaya geliyor!

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Malzemeler:

•Yayla Haşlanmış Garnitür

•200 gr Dana Eti

•1 Adet Soğan

•1 Yemek Kaşığı Domates Salçası

•1 Yemek Kaşığı Biber Salçası

•Tuz

•Kekik

•Karabiber

•Sıvı Yağ

Yapılışı:

Suyunu alıp çekene kadar eti pişiyoruz. Soğan, yağ ve salçayı da ilave ederek 5-10 dakika kavuruyoruz. Üstüne doğradığımız patates, havuç ve Yayla Haşlanmış Garnitürü haşlama suyu ile ilave ediyoruz. Baharatlarımızı eklediğimiz garnitürlü et sote hazır, afiyet olsun!

https://www.yaylaagro.com

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