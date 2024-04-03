Yayla'dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Garnitürlü Et Sote, Zeytinyağlı Yeşil Mercimek
Zeytinyağlı severlerin favorisi Yayla anında yemeye hazır zeytinyağlı yeşil mercimek, katkısız koruyucusuz Yayla domates çorbası ve Yayla Haşlanmış Serisi ile hazırladığımız garnitürlü et sote bu akşam sofranıza lezzet katmaya geliyor!
Malzemeler:
•Yayla Haşlanmış Garnitür
•200 gr Dana Eti
•1 Adet Soğan
•1 Yemek Kaşığı Domates Salçası
•1 Yemek Kaşığı Biber Salçası
•Tuz
•Kekik
•Karabiber
•Sıvı Yağ
Yapılışı:
Suyunu alıp çekene kadar eti pişiyoruz. Soğan, yağ ve salçayı da ilave ederek 5-10 dakika kavuruyoruz. Üstüne doğradığımız patates, havuç ve Yayla Haşlanmış Garnitürü haşlama suyu ile ilave ediyoruz. Baharatlarımızı eklediğimiz garnitürlü et sote hazır, afiyet olsun!
https://www.yaylaagro.com
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