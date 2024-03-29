Yayla'dan Günün Menüsü: Yayla Çorbası, Siyah Pirinç Pilavı, Fasulye Pilaki 29.03.2024 | 16:40 Dünya mutfaklarının sırrını sofranıza taşıyan Yayla Gurme Serisinden siyah pirinç pilavı ile Uzakdoğu’nun lezzetini sofranıza taşıyor, Yayla ev yapımı tadında yayla çorbası, katkısız, koruyucusuz fasulye pilaki ile geleneksel Türk mutfağı dokunuşlarıyla sofranızı zenginleştiriyoruz! VİDEO DEVAM EDİYOR

Malzemeler:

•2 Su Bardağı Yayla Gurme Siyah Pirinç

•6 Su Bardağı Sıcak Su

•45 Gr Tereyağı

•Tuz

•Rendelenmiş Limon Kabuğu

Yapılışı:

15-20 dakika sıcak suda beklettikten sonra süzdüğümüz Yayla Gurme Siyah Pirinci erittiğimiz tereyağına tuz ile beraber ekliyoruz. Birkaç dakika kavurduktan sonra pirincin üstüne sıcak suyu ilave edip tencerenin kapağını kapatıyoruz. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Demlemeye bıraktığımız siyah pirincimiz hazır, üzerine limon kabuğu rendeleyerek servis edebilirsiniz.

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