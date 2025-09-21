Video Yaşam Yediler içtiler hesabı ödemeye gelince kaçtılar | Video
Yediler içtiler hesabı ödemeye gelince kaçtılar | Video

Yediler içtiler hesabı ödemeye gelince kaçtılar | Video

21.09.2025 | 12:29

Bozcaada'da akşam yemeği yiyen iki kişi, yaklaşık 8 bin 500 TL'lik hesabı ödemeden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Dün akşam iki kafadar arkadaş, yiyip içip eğlendikten sonra hesabı ödemeye gelince çeşitli bahaneler öne sürdü. Şahıslardan biri önce hesabı banka üzerinden online ödemek istedi. İşletmeciye dekont gönderen şahsın, aslında 3 gün sonrasına ödeme talimatı verdiği ve bu şekilde işletmeciyi yanıltmaya çalıştığı ortaya çıktı.

İşletmeci durumu fark edince şahıslardan biri masadan kalkmaya hazırlanıyordu. Bunun üzerine şahıs, işletmeciye birlikte bankamatiğe gidip nakit ödeme yapabileceğini söyledi. Ancak bu kez de bankamatikte kartında problem olduğunu öne sürerek ödeme yapamayacağını belirtti.
Ardından "arkadaşım nakit ödesin" diyerek personeliyle birlikte sokak arasına yöneldi. Fakat iki şahıs bir anda koşarak kaçtı ve kayıplara karıştı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:14
Başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.09.2025 | 12:43
Kartalkaya’daki yangının yeni görüntüleri! Kurtulmak isterken metrelerce yükseklikten böyle düştü | Video 17:21
Kartalkaya'daki yangının yeni görüntüleri! Kurtulmak isterken metrelerce yükseklikten böyle düştü | Video 21.09.2025 | 12:30
Yediler içtiler hesabı ödemeye gelince kaçtılar | Video 00:51
Yediler içtiler hesabı ödemeye gelince kaçtılar | Video 21.09.2025 | 12:29
Esenyurt’ta yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:17
Esenyurt'ta yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.09.2025 | 12:29
Karadeniz’de sel riski devam ediyor mu? Uzman isim yanıtladı | Video 02:57
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Uzman isim yanıtladı | Video 21.09.2025 | 11:08
Geri dönüşüm fabrikasının bahçesindeki yangın böyle görüntülendi | Video 06:00
Geri dönüşüm fabrikasının bahçesindeki yangın böyle görüntülendi | Video 21.09.2025 | 09:57
Vücudundan 287 tane taş çıkarıldı, doktorlar bile şok oldu | Video 08:19
Vücudundan 287 tane taş çıkarıldı, doktorlar bile şok oldu | Video 21.09.2025 | 09:57
Gaziantep’te taksicilerden müşteri kavgası: Meslektaşlarını darbeden 4 taksici tutuklandı | Video 00:41
Gaziantep'te taksicilerden müşteri kavgası: Meslektaşlarını darbeden 4 taksici tutuklandı | Video 21.09.2025 | 09:57
Rize’de yağışlar nedeniyle yaşanan toprak kayması faciaya neden oluyordu | Video 00:28
Rize'de yağışlar nedeniyle yaşanan toprak kayması faciaya neden oluyordu | Video 21.09.2025 | 08:44
İstanbul Havalimanı’nda taksiciler arasında kavga | Video 05:22
İstanbul Havalimanı’nda taksiciler arasında kavga | Video 21.09.2025 | 08:44
Düğünde tartışma kavgaya dönüştü | Video 00:27
Düğünde tartışma kavgaya dönüştü | Video 21.09.2025 | 08:43
Kütahya’da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 00:40
Kütahya’da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 21.09.2025 | 08:43
Klasik otomobil direğe ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı | Video 01:20
Klasik otomobil direğe ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı | Video 21.09.2025 | 08:43
Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 21:16
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 20.09.2025 | 18:38
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınındaki ölüm kalım savaşının yeni görüntüleri ortaya çıktı 19:51
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınındaki ölüm kalım savaşının yeni görüntüleri ortaya çıktı 20.09.2025 | 18:35
İstanbul’da kazaya sebep olup kaçan sürücü kamerada! 00:38
İstanbul’da kazaya sebep olup kaçan sürücü kamerada! 20.09.2025 | 16:30
İstanbul’da 16 yaşındaki şüphelinin bıçakladığı taksici konuştu: Hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti 02:53
İstanbul'da 16 yaşındaki şüphelinin bıçakladığı taksici konuştu: Hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti 20.09.2025 | 15:14
Kapadokya’da peribacasının yıkılma anı kamerada 03:00
Kapadokya’da peribacasının yıkılma anı kamerada 20.09.2025 | 15:10
Andrea Vanzo, Türkiye’de sahne alıyor: 1 Ekim’de İstanbul’da! 00:48
Andrea Vanzo, Türkiye’de sahne alıyor: 1 Ekim'de İstanbul'da! 20.09.2025 | 11:31
Beşiktaş’ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı 01:02
Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı 20.09.2025 | 11:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY