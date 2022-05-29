Video Yaşam Yeğenlerini barıştırmak isterken kavgada göğsüne tornavida saplandı | Video
Yeğenlerini barıştırmak isterken kavgada göğsüne tornavida saplandı | Video

Yeğenlerini barıştırmak isterken kavgada göğsüne tornavida saplandı | Video

29.05.2022 | 09:46

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Bursa'da Erol Tolar (40), aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan yeğenleri Mustafa T. ile Ahmet ve kardeşi Fatih Tolar'ın kavgasını ayırmaya çalışırken, göğsüne saplanan tornavida ile yaşamını yitirdi. İki kardeşin de yaralandığı olaydan sonra kaçan Mustafa T. polis tarafından yakalandı.

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Olay, saat 22.30 sıralarında Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Tolar, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan Ahmet ve Fatih Tolar kardeşler ile kuzenleri olan Mustafa T.'yi barıştırmak üzere Ata Sokak üzerindeki pazar alanına çağırdı. Tarafları bir araya getiren Erol Tolar, konuşarak sorunu halletmesini istedi. Bir araya gelen kuzenlerin tartışması kavgaya dönüştü.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN GÖĞSÜNE TORNAVİDA SAPLANDI
Kavganın büyümesi üzerine Erol Tolar, yeğenlerini ayırmaya çalıştı. Bu sırada Mustafa T.'nin belinden çıkartarak savurduğu tornavida, amcası Erol Tolar'ın göğsüne saplandı. Erol Tolar kanlar içinde yere yığılırken, Fatih ve Ahmet Tolar'ı da tornavida ile yaralayan Mustafa T. olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekibi inceleme başlatırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan amca ile 2 yeğeni ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Erol Tolar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet ile kardeşi Fatih Tolar'ın ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Tolar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheli Mustafa T. ise polisin çalışması ile 1 saat sonra yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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