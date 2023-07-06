Video Yaşam Yeni Zigana Tüneli videosuyla binlerce beğeni almıştı! "Girdik bir deliğe, kardeşim git git bitmiyor" | Video
Yeni Zigana Tüneli videosuyla binlerce beğeni almıştı!

Yeni Zigana Tüneli videosuyla binlerce beğeni almıştı! "Girdik bir deliğe, kardeşim git git bitmiyor" | Video

06.07.2023 | 10:51

Trabzonlu kuaför Selçuk Şar, çektiği videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak binlerce takipçiye ulaştı ve büyük ilgi gördü. Şar'ın, en son ise Yeni Zigana Tüneli ile ilgili Karadeniz şivesiyle yaptığı video ise büyük beğeni kazandı. İşte o fenomeni SABAH buldu.

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Trabzonlu kuaför Selçuk Şar, çektiği vidoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak binlerce takipçiye ulaşarak büyük ilgi gördü. Yeni Zigana Tüneli ilgili Karadeniz şivesiyle yaptığı video ise büyük beğeni kazandı.

SABAH'a konuşan fenomen Selçuk Şar, "Girdik bir deliğe, kardeşim git git bitmiyor. Adam Ankara'dan uçağa bindi, Trabzon'a indi, biz halen daha deliğin içinde gidiyoruz. Ben hatta arkadaşa dedim ki, la dönelim geri. Bu tünelin herhalde ucu yok. Acaba çıkışta akşam olur mu, hava kararır mı? Baksana gidiyoruz, gidiyoruz bitmiyor. Dediğim gibi 'Tünele girerken bir tavuk dürüm yedim, çıkana kadar bir daha acıktım.' Yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

Şar, "Yeni Zigana Tüneliyle ilgili yaptığım videonun bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. Bu Zigana Tüneline kim sebep olduysa Allah razı olsun. On numara bir tünel olmuş. Videoda paylaştığım gibi "girdik bir deliğe, kardeşim git git bitmiyor. Adam Ankara'dan uçağa bindi, Trabzon'a indi, biz halen daha deliğin içinde gidiyoruz Ben hatta arkadaşa dedim ki, la dönelim geri. Bu tünelin herhalde ucu yok. Baksana gidiyoruz, gidiyoruz bitmiyor. Dediğim gibi "Tünele girerken bir tavuk dürüm yedim, çıkana kadar bir daha acıktım. Tünelin bu kadar uzun olacağını tahmin etmedik. Trabzon'daki diğer tünellere alıştığımız için bu tünel çok uzun bize şaka gibi geldi.

Gidiyoruz, gidiyoruz bitmiyor kardeşim. Tünelin içindeki ışıklar ise bir başka güzel. Kendimi diskoda, akvaryumda hissettim. Tünelden giderken ha çıkacaz, ha çıkacaz deyip, sonra hava kararır mı, akşam olur mu diye düşündüm. Bu tüneli yapana diyecektim ki "Kardeşim tünel içinde bir bakkal dükkanı, dönerci açalım da vatandaş arabasını çeksin bir kenara da yesin yemeğini. Adam aç olur bu kadar yolda. İş yerleri hem de çok iyi iş yapar. Bu kadar uzun tünel olur mu? Yapanlardan Allah razı olsun. Videomu tüm samimiyetimle çekerek paylaştım" diye söyledi.

Fenomen Şar, "Birkaç yıldır mizah yapma yeteneğimden dolayı çevremden bana video çekmemi ve sosyal medyada yayınlamamı istediler. Gündemde ne varsa elimizden geldiğince mizah ve şiveyle birlikte videolar çekip, paylaştım. Vatandaşın gönlüne hitap ediyorum. Onları güldürmek beni mutlu ediyor. Doğallığımızı, samimiyetimizi bozmadan gurbetteki insanlarımıza ve her kesime hitap ediyoruz. Trabzonspor ile videolar yapmıştım.

Ama bu en son Zigana Tüneli videom çok beğenildi. Yüzlerce kişi arayıp, tebrik etti, binlerce kişi izledi. Bu da beni mutlu ediyor. Ben bu videom da her zamanki gibi kendi düşüncemi konuştum. Gerçekten çok güzel ve huzurlu bir tünel oldu. Eski Zigana yolunun kış aylarında zor şartlarda geçilmesini de biliyorum. İnsanlar kar yağdığında eziyet çekiyorlardı. Şimdi her şeyden tasarruflu ve huzurlu bir tünelden geçiliyor.

Hem mesafe hem de yakıt olarak cebine katkısı oldu. Güzel olan güzeldir. Eleştirilecek konuda da eleştirimizi yaparız. Bu videom da güzel tepkiler aldım. Dediğim gibi gördüğümü anlattım. Tüneli yapanlardan, insanları sıkıntılardan kurtaranlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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