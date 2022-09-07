Yenikapı’daki İETT kazasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı | Video

İstanbul Yenikapı’da 7 aracın karıştığı ve 14 kişinin yaralandığı kazayla ilgili İETT otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Aracın freninin tutmamasından dolayı kazanın meydana geldiğini ifade eden İETT şoförü, otobüsün yavaşlaması için rampaya sürdüğünü dile getirdi.

Yenikapı Sahilyolunda 70KY hattında çalışan Salih Adanır'ın hakimiyetindeki İETT otobüsü, saat 12.30 sıralarında Sirkeci istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak 5 adet araç ile beraber 1 motosiklete çarptı. Kazada yaralanan 14 kişi hastanede tedavi altına alındı. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Adanır, kazayla ilgili Aksaray Polis Merkezi'nde ifade verdi. İETT otobüsünün şoförü Salih Adanır ifadesinde, Yenikapı perondan çıktıktan birkaç yüz metre sonra altgeçide yaklaştığında hızını kesmek istediğini fakat frenin ağırlaştığını söyledi. Daha sonra ısrarla fren yapmasına rağmen aracın yavaşlamadığını dile getiren Adanır, otobüsün yavaşlaması için Aksaray dönüşündeki rampaya doğru sürdüğünü ifade etti.

Aksaray dönüşündeyken önünde seyir halinde bulunan araçlara korna çalarak ikaz etmeye çalıştığını belirten Adanır, korna çalmasına rağmen araçların hızlanmadığını söyledi. Adanır, önündeki araca arkadan çarptıktan sonra bariyerlere doğru gittiğini ve sonrasında da diğer araçlara çarptığını kaydetti. Otobüsün bariyerlere çarparak durduğunu ifade eden Adanır, kazadan sonra araçtan inerek diğer araçlara yardıma gittiğini dile getirdi.

Öte yandan, 34 ZM 9232 plakalı otobüsün Eylül tarihinde fren testlerinin ve araç teknik muayenelerinin yapıldığı ve muayeneden geçtiği öğrenildi. İETT muayene geçerlilik tarihinin 2 Mart 2023 tarihine kadar devam ettiği tespit edildi. TÜVTÜRK muayenesinin yapıldığı ve 28 Şubat 2023 tarihine kadar muayenesinin geçerliliğinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.