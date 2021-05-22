Video Yaşam Yerel halk tahliye ediliyor! Kongo'daki Nyiragongo yanardağı patladı | Video

Yerel halk tahliye ediliyor! Kongo'daki Nyiragongo yanardağı patladı | Video

Yerel halk tahliye ediliyor! Kongo'daki Nyiragongo yanardağı patladı | Video
22.05.2021 | 22:04

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Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan ve Afrika'nın en aktif volkanlarından biri olan Nyiragongo yanardağı patladı. 1,5 milyon nüfusu olan Goma şehri patlama nedeniyle risk altına girerken, yetkililer yerel halkı tahli etme çalışmalarını sürdürüyor.

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