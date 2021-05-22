Yerel halk tahliye ediliyor! Kongo'daki Nyiragongo yanardağı patladı | Video

Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan ve Afrika'nın en aktif volkanlarından biri olan Nyiragongo yanardağı patladı. 1,5 milyon nüfusu olan Goma şehri patlama nedeniyle risk altına girerken, yetkililer yerel halkı tahli etme çalışmalarını sürdürüyor.