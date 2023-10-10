Video Yaşam Yeşil sahada tansiyon tribünlere sıçradı! Su şişesi ve taşlar havada böyle uçuştu | Video
Yeşil sahada tansiyon tribünlere sıçradı! Su şişesi ve taşlar havada böyle uçuştu | Video

Yeşil sahada tansiyon tribünlere sıçradı! Su şişesi ve taşlar havada böyle uçuştu | Video

10.10.2023 | 12:58

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Gemlikspor ile Erikligücü arasında oynanan bölgesel amatör lig maçında futbolcular arasında artan tansiyon taraftarlara sıçradı. Taraftalar arasında taş ve su şişeleri havada uçuşurken, olaya son noktayı polis koydu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Bölgesel Amatör Lig Müsabakasında Gemlikspor ile Erikligücü karşı karşıya geldi. İki takımında kıyasıya oynadığı maçta 2-2 skorla sonuçlanırken, futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Artan tansiyon sonrası iki takımın tribünleri bir anda birbirine girmeye başladı. Taraftarlar arasında başlayan kavgada su şişeleri ve taşlar havada uçuştu.

"SAHANIN DIŞINA TAŞTI"
Tribünde başlayan kavga sahanın dışına da taştı. Erikligücü kulübünün tarafları hırsını almayınca Gemlik'ten gelen taraftarları için tahsis edilen otobüsleri taşladı. Polis ekiplerinin olay yerine müdahale etmesiyle taraflar dağıtılırken, tribünlerin bir birlerine su şişeleri ve taşlarla saldırdığı anlar kameraya anbean yansıdı.

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