Yeşilçam efsanesi Kartal Tibet son yolculuğuna dualara uğurlandı
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Ünlü oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet İstanbul'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Ünlü Yeşilçam oyuncusu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Son yolculuğuna vasiyeti üzerine tören yapılmadan pandemi kuralları içerisinde uğurlanacak olan Kartal Tibet'in cenazesi Zincirlikuyu Camisi'ne getirildi.