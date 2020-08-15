Video Yaşam Yıkımı yapılan bina çöktü, yanındaki bina hasar gördü | Video

Yıkımı yapılan bina çöktü, yanındaki bina hasar gördü | Video

Yıkımı yapılan bina çöktü, yanındaki bina hasar gördü | Video
15.08.2020 | 17:04

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OTOMATİK OYNAT

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