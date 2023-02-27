Yıkıntıların arasından birçok canı kurtaran kahraman ekibin müdürü o anları anlattı | Video

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kısa sürede afet bölgesine ulaşan ve ekibiyle birlikte birçok vatandaşı enkaz altından kurtaran Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, "Dur durak bilmedik. Bizi orada en çok zorlayan gündüz hava sıcaklığının eksi 7 derece, gecede eksi 15 derece ve daha altı olması şartlarımızı zorladı. 'Yılmak yok, yorulmak yok' dedik. Umudumuzu da tüketmedik. İyi çalıştık" dedi.