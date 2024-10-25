Yılanın midesinden çıkanlar sosyal medyada viral oldu! "Çektikçe devamı geliyor nedir bu?!"

Instagram'da kullanıcı adı "drrinadevsclinic" olan bir fotoğraf, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Veteriner kliniğinden paylaşılan bir görüntüde, yılanın midesinden metrelerce plastik balonlu naylon çıkarıldı. Kullanıcılar sosyal medyada o anlar hakkında çok sayıda yorum yaptı.