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Yılanla kediyle oynar gibi oynadı, diyalogları gülümsetti | Video

Yılanla kediyle oynar gibi oynadı, diyalogları gülümsetti | Video

21.07.2023 | 12:24

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bir çiftçi, tarlada çalıştığı esnada yılanla karşılaştı. Yılanı yakalayarak seven çiftçinin diyalogları izleyenleri güldürdü.

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Çağlayan köyünde yaşayan Selahattin Taş, tarlada çalıştığı esnada yılana denk geldi. Traktörden inerek yılanı yakalayan Taş, yılanla bir süre sohbet etti. Çiftçinin "Tosun, seni yaratana kurban olurum, sen buralara nerden geldin, aç bakayım ağzını, dişlere bak testere gibi" diyerek sevdiği yılanla diyaloğu izleyenleri güldürdü. Yaklaşık 1 buçuk metrelik yılanla kedi ile oynar gibi oynayan Selahattin Taş, bir süre sonra yılanı doğaya bıraktı.

Yılanlardan korkmadığını söyleyen Selahattin Taş, "Çiftçilikle uğraşıyorum. Genelde arazide olduğumuz için yılanlar da devamlı ortada. Arazide çalıştığımız için genelde karşılaşıyoruz. Ben yılandan korkmadığım ve alıştığım için genelde tutarım, oynarım, severim. Geri doğasına bırakırım" dedi.

"100'ÜN ÜZERİNDE YILAN TUTTUM, HİÇBİRİ BANA ZARAR VERMEDİ"
Yaklaşık 100'ün üzerinde yılan tuttuğunu ve hiçbirisinin kendisine zara vermediğini ifade eden Taş, "Yılda ortalama 8-10 yılanla karşılaşıyorum. Aslına bakarsanız yılanlar doğada zararsız bir canlı. Aksine biz çiftçilere faydası var doğası gereği. Buradan da bütün çiftçilere sesleniyorum, yılanlara zarar vermesinler, öldürmesinler. Onlar biterse çiftçi de biter, doğa da biter, tarım da biter. Onlar bizim dostumuzdur. Sulama yaparken, biçim işlemi yaparken, balya çekerken genelde bu canlılarla karşılaşıyoruz. Çağlayan köyü de suyu bol olan bir köy olduğu için burada yılanlar genelde görülmekte. Ben şimdiye kadar 100'ün üzerinde yılan tuttum. Daha hiçbirinin bana zarar verdiğini görmedim" dedi.

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