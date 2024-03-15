Yılanlar grubu çete üyesi 23 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Kayseri'de 'yılanlar grubu' adı altında yasa dışı bir yapılanma içerisine giren ve silahlı eylem gerçekleştiren çete üyeleri adliyeye sevk edildi.
Dün akşam saatlerinde yapılan operasyon ile 1 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan çete üyesi 23 kişi, adli tabiplikteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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