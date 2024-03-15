Video Yaşam Yılanlar grubu çete üyesi 23 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Yılanlar grubu çete üyesi 23 kişi adliyeye sevk edildi | Video

Yılanlar grubu çete üyesi 23 kişi adliyeye sevk edildi | Video

15.03.2024 | 11:04

Kayseri'de 'yılanlar grubu' adı altında yasa dışı bir yapılanma içerisine giren ve silahlı eylem gerçekleştiren çete üyeleri adliyeye sevk edildi.

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent sınırlarında faaliyet göstermekte olan silahlı organize suç örgütlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda Yılan B. lakaplı B.Ş.'nin "yılanlar grubu" adı altında kendi oluşumunu kurarak illegal bir yapılanma içerisine girdiği ve yapı içerisinde bulunan şahısların silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edildi. 28 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 22 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet el telsizi, 1 adet demir kelepçe ve 50 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Dün akşam saatlerinde yapılan operasyon ile 1 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan çete üyesi 23 kişi, adli tabiplikteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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