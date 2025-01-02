Yılbaşı gecesi 20 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı | Video
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yılbaşı gecesi 20 yaşındaki gencin ölmesine sebep olan 17 yaşındaki şüpheli, tutuklandı.
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