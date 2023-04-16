Yıllardır peşindeydi, doğada nadir görülen vaşağı böyle görüntüledi | Video
Sivas’ta yaşayan doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, ormanın hayaleti olarak bilinen vaşağın hem görüntüsünü hem de sesini kaydetmeyi başardı.
"BU HAYVANIN PEŞİNDE YILLARDIR DOLAŞIYORUM"
Doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, yıllardır vaşakların peşinde dolaştığından bahsederek, "Ben bu hayvanın peşinde yıllardır dolaşıyorum. Bu süre zarfında vaşakları hem tek başına hem de yavrularıyla birçok farklı vaşağı çektim. Ama bu kez görüntülediğim vaşak fotoğrafları ve videoları kelimeni tam anlamıyla efsane oldu büyük bir şans gerektiriyordu yaklaşık 12 metreden vaşak ile karşılaştım. Evet, ben vaşak görüntülemek için dağda geziniyordum ama bu kadar yakından görebileceğimi ve görüntüleyebileceğimi düşünmüyordum. Vaşak ile karşılaştık o karşılaşmanın heyecanı ile hayvan da kayalıklara girdi. Sonra kayalıklardan yavaş yavaş çıkmaya başladı ve bana baktı. Bu süre zarfında onu ürkütmemek adına yere oturdum ve bekledim. Ben hareketsiz olduğum için o da yavaş yavaş güven duygusu içine girdi ve dışarı doğru çıkmaya başladı. Sonrasında tepeye tırmanarak gözden kayboldu. Bu anlattıklarım yaklaşık 7-8 dakika kadar sürdü bende bu zaman içerisinde vaşağı oldukça yakından görüntüleyebildim. Türkiye'de direkt fotoğraf makinesiyle ve bu kadar yakından vaşak görüntüleyebilen insan sayısı çok az. Foto kapan yerine makine ile çekildiğinden dolayı bu görüntüler benim için çok kıymetli. 3-4 yıldır vaşağın peşindeydim ama hayalim her zaman böyle güzel bir kare yakalayabilmekti. Bu görüntüleri yakalayabildiğim için oldukça mutluyum" dedi.
"HAYATIM BOYUNCA BU ANLARI UNUTAMAYACAĞIM"
Aslan, hayatı boyunca bu anları unutamayacağını belirterek, "Vaşak bilindiği üzere yırtıcı bir kedi ama insanlara herhangi bir saldırma eğiliminde değil. İnsan bu kadar yakın olduğunda hayranlık duymaması elinde değil. Adeta büyüleniyor insan. Zaten vaşak ile göz göze geldiğimizde ikimizde büyülendik. Böyle bir canlıyla doğada karşılaşmak ve bakışmak insanın ruhuna işliyor. Hayatım boyunca bu anları unutamayacağım. Vaşak peşinde çok uzun zamanım geçti. Her sene farklı farklı vaşakları fotoğraflasam da bu bambaşka oldu çünkü her zaman aklımdaki ve hayalimde ki böyle yakından bir görüntü yakalamaktı o da bu sene nasip oldu" diye konuştu.
"BÖYLE GÖRÜNTÜLER BELKİ DE TÜRKİYE TARİHİNDE İLK DİYEBİLİRİM"
Aslan, vaşak görüntülerinin Türkiye'de tek olabileceğinden bahsederek, "Bu görüntüleri gören insanlar oldukça şaşırdı. Böyle görüntüler belki de Türkiye tarihinde ilk diyebilirim çünkü belgesellerde bile bu hayvan özelinde konuşursak bu kadar net ve yakından görmek mümkün değil. Ormanın hayaleti denmesinin sebebi de gayet açık uzakta olduğunuz zaman görmeniz mümkün değil yakındayken de kendisini kolaylıkla saklayabildiği için farkına varamadan yanından geçip gidebilirsiniz. Siz dağda dolaşsanız bile o sizi izleyebilir. Oldukça akıllı bir hayvan ve doğal kamuflesi sayesinde insanlara kendini pek göstermiyor. Bu nedenle de zaten hayalet deniyor" ifadelerini kullandı.
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