Video Yaşam Yol kenarında can çekişen kediyi gören küçük kız, gözyaşlarına boğuldu | Video

Yol kenarında can çekişen kediyi gören küçük kız, gözyaşlarına boğuldu | Video

Yol kenarında can çekişen kediyi gören küçük kız, gözyaşlarına boğuldu | Video
07.07.2020 | 18:27

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde babasıyla birlikte bisiklete binen 9 yaşındaki Laden Cengiz, yol kenarında can çekişen yavru kediyi görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Bisikletinden inerek yavru kedinin yanına giden ve severken sürekli ağlayan minik Laden, babası tarafından güçlükle sakinleştirildi. Laden, barınak görevlisi gelinceye kadar kedinin aşından ayrılmadı.

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Polis memuru Celal Cengiz'in kızı Laden Cengiz (9), babasıyla birlikte bisiklet turuna çıktı. Baba - kız bisikletleriyle Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesine geldiklerinde yolun kenarında bir kedinin acı içerisinde kıvrandığını gördü. Bisikletinden inerek yavru kedinin yanına gelen Laden Cengiz, kedinin çektiği acı karşısında ağlamaya başladı. Minik Laden, acı çeken kedinin başını okşayarak severken, babası Celal Cengiz, telefonla Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağını arayarak durumu bildirdi. Kısa bir süre sonra barınak görevlileri olay yerine gelirken, Laden bir an bile yavru kedinin başından ayrılmadı.

Kedinin durumunu inceleyen barınak görevlileri, görünürde herhangi bir darbeye rastlanmadığını, yediği bir şeyden zehirlenmiş olabileceğini belirttiler. Yavru kedi, barınağa götürülerek tedavi altına alındı.

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