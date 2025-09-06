Video Yaşam Yol kenarında kadın arkadaşını öldürüp kendini vurmuştu! Şüpheli taburcu edilip tutuklandı | Video
06.09.2025 | 13:41

Mersin'in Anamur ilçesinde 'kıskançlık' yüzünden yol kenarında tartıştığı kadın arkadaşını öldürüp, intihara teşebbüs eden şüpheli, tedavisi tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan acı olay kameraya saniye saniye yansımıştı.

Olay, 12 Ağustos'ta Mersin-Antalya D-400 karayolu Anamur ilçesi Bahçe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evli olduğu öğrenilen şüpheli N.Ş., (40), başka bir araçtan inen kadın arkadaşı Songül P. (38) ile tartıştı. Çıkan tartışmada N.Ş. tüfekle önce kadını vurdu, ardından da aynı silahı çenesine dayayıp ateş etti. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşam belirtisi bulunan çifti ambulans alarak ilk müdahaleyi yaptı. Kadın kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

24 GÜN SONRA TABURCU EDİLİP TUTUKLANDI
Ağır yaralanan N.Ş. ise önce ilçedeki özel bir hastaneye ardından da Mersin'e sevk edildi.Mersin'deki hastanede 24 günlük tedavisinin ardından hayatı tehlikeyi atlatıp taburcu oldu. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla taburcu işlemleri yapılan şüpheli,önceki gün polis tarafından gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli bugün Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezavine gönderildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANŞIMIŞTI
Öte yandan olay anı ise kameraya saniye saniye yansımıştı.Görüntülerde siyah renkli bir araçtan inen kadının yanına kırmızı otomobilde bekleyen erkek arkadaşı gelerek önce tartıştı ardından da tüfekle Songül P.'yi sonra kendini vurması yer aldı.
