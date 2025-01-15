Yozgat'ta kayıp çocuk vakası için arama çalışması başlatıldı | Video
Yozgat'ta önce kayıp ihbarı yapılan ardından ise öz annesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen 4 yaşındaki çocuğun ölü ya da diri bulunması için çalışma başlatıldı
Edinilen bilgiye göre M.S.'nin üç evlilik yaptığı, çocuğun 2. evliliği devam ederken birliktelik yaşadığı başka bir kişiden dünyaya getirdiği ileri sürüldü. Anne M.S.'nin itirafından 6 ay önce çocuğunun biyolojik babası H.Ç. tarafından kaçırıldığı ihbarında bulunmuştu. Çocuğun biyolojik babası tarafından kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda çocuğun atıldığı ifade edilen çöplükte yangın çıktığı ileri sürüldü. İddiaya göre çocuğun resmiyetteki babası olduğu iddia edilen H.Ç.'nin soy bağı reddi davası açtığı da iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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